SALVATORE GAGLIANO: “LA COSTIERA AMALFITANA FRANA E LA REGIONE FINANZIA LE LUCI D’ARTISTA”

“Dopo le chiusure a causa delle interruzione della SS163 prima a Furore, poi a Maiori, poi a Fuenti ecco che anche a Vietri è nuovamente chiusa la strada a causa dell’ennesimo crollo avvenuto in Costiera. Ricomincia il solito iter: strada chiusa. Sopralluogo del geologo e dei tecnici del Genio civile . A seguire affidamento lavori di somma urgenza a ditta specializzata (fortunatamente attrezzata e capace). Si elimina momentaneamente il pericolo. Poi a seguire semaforo e circolazione a senso alterno e cosi in maniera precaria si continua ad andare avanti in questa abbandonatissima Costiera Amalfitana, autentico e speriamo non ex, fiore all’occhiello dell’Italia intera e non solo. Di certo un record l’avremo: in assoluto la statale con piu’ semafori al mondo ! E mi viene spontaneo chiedermi. Ma in questi ultimi 20 anni c’è stata mai una iniziativa della Regione Campania per prevedere interventi di messa in sicurezza dei posti piu’ critici della divina costa, impegnando risorse serie? C’è stata mai una ipotesi di progettazione affidata a professionisti seri per affrontare in maniera seria tale problematica per consentire una tranquillita’ maggiore a chi la percorre? Nulla di tutto cio’, programmazione sotto zero, tutto affidato agli interventi tampone che alla fine hanno un costo decisamente maggiore rispetto ad interventi seri e programmati. Ma mentre la costiera è totalmente abbandonata a se stessa la Regione Campania si preoccupa già delle prossime feste natalizie a Salerno per programmare con netto anticipo le squallide Luci d’artista. E proprio ieri è stato stabilito che il prossimo anno hanno previsto un contributo di € 2 milioni e settecentomila per le Luci d’Artista. E per la sicurezza dei cittadini ? Nulla. Ma che mondo è questo? Ma in che posto viviamo? E la cosa grave è che nessuno si ribella. Nessuno resta sconvolto per questi enormi disagi ed i tanti pericoli che si arrecano a coloro che sono costretti a percorrere queste arterie tutti i giorni ed ai turisti che la utilizzano . Vergogna, non c’è atro termine se non quello di definirlo Vergogna. Tutto cio’ non è assolutamente giusto . Con tutti gli sperperi che sono avvenuti, non un solo euro per la divina costa. Pero’ in compenso stanno pensando di sperperare altro denaro pubblico per fare cosa: L’inutile tunnel fra Maiori e Minori per far bene a chi ?

Per il piacere di chi ? Non certo per i tantissimi cittadini che la considerano una opera inutile. Scusate il mio tono, ma il mio amore per la Costiera Amalfitana è talmente elevato che proprio non riesco a reprimere la mia rabbia, la mia delusione per come noi tutti siamo trattati ! Siamo trattati da cittadini di serie B e tutto questo non è giusto se si tiene soprattutto conto di quanto contribuiamo alle casse della Regione Campania e del Governo Nazionale in termini economici. Buona giornata amici miei e fate sentire la Vostra voce, solo la mia di certo no fa e non fara’ mai rumore”. Lo scrive sui social l’imprenditore turistico salernitano Salvatore Gagliano.

Share on: WhatsApp