VINCENZO ARGO (CONFAGRICOLTURA CASERTA): “CONFERENZA SERVIZI PASTORANO TUTELI SETTORE AGRICOLO”

Alla Conferenza dei Servizi chiediamo responsabilità e una valutazione rigorosa degli impatti ambientali, sanitari ed economici. Caserta e la sua provincia sono e devono continuare ad essere riconosciute per l’agricoltura e le produzioni di qualità”.

Così il presidente di Confagricoltura Caserta, Vincenzo Argo, interviene in vista della prossima riunione che dovrà decidere sull’autorizzazione alla realizzazione di impianti per rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio di Pastorano. Argo esprime “grande preoccupazione per l’ipotesi di ampliamento del sito di stoccaggio di Pastorano in un’area a forte vocazione agricola”. “Un ulteriore insediamento o ampliamento legato ai rifiuti – continua – rischia di compromettere la reputazione delle produzioni locali e gli sforzi compiuti dalle imprese per rilanciare qualità e competitività”. “L’organizzazione – conclude – chiede che la decisione della Conferenza dei Servizi cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni competenti, degli enti locali interessati e degli organismi tecnici di valutazione, tenga conto della necessità di tutelare il settore agricolo e il futuro produttivo del territorio”.

