MICHELE CAMMARANO (M5S): “UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE AREE INTERNE”

Costituire, in seno al Consiglio regionale, una Commissione speciale aree interne che raccordi le indicazioni strategiche provenienti dal governo centrale con le istanze e le esigenze specifiche dei territori, delle comunità e dei comuni delle aree interne del territorio è la proposta del neo eletto consigliere M5S Michele Cammarano. “Questa mattina – ha spiegato – ho inviato una lettera ai sindaci del Vallo di Diano e del Cilento per evidenziare le conseguenze che lo scarso interesse per le queste aree interne sta producendo, a partire da un inarrestabile fenomeno di spopolamento e per avanzare la proposta che intendo avanzare.

Occorre rilanciare le aree interne, cogliendo l’occasione dei fondi nazionali ed europei per invertire la rotta di una politica locale che non ha saputo sfruttare le opportunità e ha lasciato inutilizzati gran parte dei finanziamenti disponibili. Da qui l’idea di dare vita a una Commissione speciale che raccordi le indicazioni strategiche provenienti dalle istituzioni centrali con le istanze e le esigenze specifiche dei territori, al fine di dare più efficace attuazione alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (la Snai) per la quale il Governo ha appena previsto un ulteriore stanziamento di 110 milioni di euro”.