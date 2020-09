SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO SCRIVE AL DIRETTORE SITA PER BUS AFFOLLATI

Una lettera formale, partita dalle stanze del Sindaco del Comune di San Cipriano (Salerno), per chiedere alla Sita di aumentare il numero delle corse, soprattutto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Ad inviarla il sindaco Sonia Alfano.

Oggi ho scritto al Direttore della Sita Sud ed al Presidente della Regione Campania per evidenziare la problematica del trasporto pubblico scolastico del nostro territorio comunale.

Il sovraffollamento dei Bus della Sita Sud non era accettabile prima, ma ancora di più oggi, in questo momento di emergenza sanitaria.

Ho chiesto un aumento delle corse affinché i nostri ragazzi possano raggiungere in tranquillità ed in sicurezza i luoghi di studio.