MICHELE CAMMARANO (M5S) VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE AREE INTERNE

C’è il nome del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano per la Presidenza della Commissione Speciale Aree Interne che, il Consiglio Regionale, nella seduta dello scorso 17 novembre, ha approvato. Cammarano, giunta alla sua seconda consiliatura, nel corso della campagna elettorale, ha sostenuto la necessità di tenere aperto un canale di massima attenzione sulle problematiche dei piccoli comuni delle aree interne che si trovano, per lo piu’, nelle Province di Salerno, Benevento ed Avellino. Da qui la scelta che dovrebbe ricadere sul consigliere regionale salernitano per la guida della nuova Commissione Aree Interne.

