PARTITO SOCIALISTA ITALIANO. INCONTRO DEL DUCA-VOLPE PER LA CAMPAGNA TESSERAMENTO

Il neo consigliere regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe ed il Segretario Provinciale del Partito Silvano Del Duca a confronto per mettere a punto la strategia per le ultime settimane per la campagna di tesseramento per il 2020. A darne notizia lo stesso Segretario Provinciale.

Questa sera io e Andrea abbiamo fatto un lungo confronto sulle prossime amministrative e su quanto sia importante continuare ad impegnarsi per le nostre comunità. Il contributo di ogni singolo cittadino è fondamentale, tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte.

Scegli anche tu di farlo:

il 31 dicembre prossimo si chiuderà il tesseramento al Partito Socialista Italiano per il 2020. Sostieni il partito più antico della storia italiana, sostieni il riformismo socialista per continuare ad innovare il nostro Paese.