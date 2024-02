MONTECORVINO PUGLIANO. DI GIORGIO A CHIOLA: “DIMETTITI IN ATTESA DELLA SENTENZA DELL’8 APRILE”

Con l’udienza del 5 febbraio scorso il Giudice VALIANTE del Tribunale Penale di Salerno, avvia a conclusione il processo per “Falso in Bilancio” ed altri reati gravi contro la pubblica amministrazione, in cui si sono trovati imputati esponenti di primo piano dell’attuale amministrazione uscente del Comune di M.Pugliano, dal Sindaco Chiola al suo Vice Buonomo, nel corso della stessa, sono state presentate le richieste del Pubblico Ministero e della parte civile, rappresentata dall’avv. Daminao Cardiello, in nome e per conto dei

cinque Consiglieri di minoranza del Gruppo Consiliare di “Progetto Comune” costituiti nel procedimento a tutela degli interessi del Comune.

Il Pubblico Ministero ha richiesto per tutti gli imputati del procedimento la pena di un anno e due mesi di reclusione , a conferma della fondatezza delle accuse mosse nel procedimento, la sentenza definitiva di primo grado in ogni caso è prevista per l’8 aprile 2024,

e solo allora scopriremo cosa deciderà il Giudice VALIANTE.

Rimaniamo ancora e senza dubbio garantisti, e rispettosi delle Istituzioni, ricordando ancora una volta che nei giorni immediatamente successivi alla formalizzazione agli interessati dell’avvio del processo, avevamo invitato pubblicamente gli stessi almeno a sospendersi

dalla propria funzione, fino a quando il procedimento avviato non avesse accertato le relative responsabilità, il tutto a garanzia dell’Ente, del funzionamento corretto dei suoi Organi e della Comunità tutta, rimandendo totalmente inascoltati, anzi per alcuni versi anche derisi, vista poi la decisione assunta dalla maggioranza di non voler far costituire il Comune, è stato necessario un provvedimento del Giudice penale per garantire la rappresentanza della Comunità attraverso la

costituzione del nostro gruppo Consiliare