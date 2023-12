MONTECORVINO ROVELLA. ELEZIONI DEL FORUM DEI GIOVANI: ECCO CHI E’ STATO ELETTO

Si è svolta questa mattina la proclamazione degli eletti nella nuova assemblea del forum dei giovani di Montecorvino Rovella, le cui elezioni per il rinnovo si sono tenute lo scorso 28 dicembre.

Alla presidenza è stato eletto Valerio Caggiano, candidato dell’unica lista presentata: “Nosci te ipsum”.

Insieme a lui sono stati eletti nel consiglio direttivo: Pietro Proietti, Amalia Alexandra Ciucurescu, Gennaro Cavallaro, Luca Ferrara, Francesco Perillo, Gianvito Ciccarone, Federica Luna Di Taranto, Beatrice Marini, Stefania D’Ambrosio, Rosa Maria Giannattasio, Martina Rossomando, Marco Cerino.

Un nuovo inizio per il Forum, che nei prossimi anni collaborerà con l’amministrazione per la realizzazione di attività ed iniziative rivolte ai giovani del territorio ed alle loro esigenze.

«Il nuovo Forum – spiega il sindaco, Martino D’Onofrio, e la consigliera delegata alle politiche giovanili, Patrizia Montella- sia uno spazio dinamico in cui idee innovative e progetti ambiziosi possano svilupparsi. La partecipazione attiva dei giovani non solo arricchisce il tessuto sociale, ma è anche la forza trainante di iniziative che possono plasmare il futuro della nostra comunità. La consapevolezza della responsabilità condivisa tra amministrazione e giovani è il fondamento su cui costruiremo ponti per superare le sfide e creare opportunità durature. A tutti gli eletti i nostri migliori auguri con la consapevolezza che troveranno la nostra porta sempre aperta».