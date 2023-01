MONTORO. DOPO TOLINO ANCHE CERRATO PRONTO A LASCIARE IL SINDACO GIAQUINTO

Anche Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità ma, soprattutto, capogruppo di maggioranza all’interno del Consiglio Comunale di Montoro, è pronto ad abbandonare il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto. Al termine della riunione, convocata per la serata di ieri, tra tutti gli esponenti di cio’ che resta della maggioranza che ha vinto le elezioni nella primavera del 2019, Cerrato avrebbe espresso la volontà di dimettersi dalla carica di capogruppo, per le divergenze sorte con il Sindaco Giaquinto nella gestione della crisi politica, sorta dopo le dimissioni del Vice Sindaco Francesco Tolino. In modo particolare Cerrato avrebbe chiesto, a piu’ riprese ma senza essere ascoltato, l’azzeramento della Giunta Comunale, la nascita di un nuovo Governo per la città di Montoro capace di affrontare l’ultimo anno e passa di mandato a Palazzo di Città. Giaquinto ha risposto picche, stretto nella morsa degli attuali assessori che non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Di qui l’ennesimo capitolo di una crisi politica la cui fine è, ad oggi, difficile da prevedere.

