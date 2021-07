MONTORO. IL SINDACO GIAQUINTO VERSO ITALIA VIVA CON MATTEO RENZI

Dopo una lunga militanza all’interno di Forza Italia, il Sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto è pronto ad aderire ad Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che, proprio in provincia di Avellino, alle ultime elezioni regionali, ha ottenuto la percentuale piu’ alta di tutta la Campania. L’anticipazione della decisione, contenuta in una intervista rilasciata ad orticalab.it, ha creato qualche apprensione all’interno della sua maggioranza, anche perchè numerosi esponenti dell’attuale opposizione al Comune di Montoro, sono proprio espressione di Italia Viva. Insomma, si potrebbe assistere alla nascita di una grande maggioranza nel centro della bassa Irpinia, con Italia Viva ad essere il primo partito. Una eventualità che potrebbe avere riflessi soprattutto in vista delle elezioni provinciali del prossimo novembre quando Giaquinto, stando alle voci sempre piu’ ricorrenti, potrebbe tentare la corsa verso la carica di Presidente.

