SALERNO PULITA, BENNET E LA POLITICA DELL’ASCOLTO CON DIPENDENTI E CITTADINI

In meno di due mesi ha cambiato il volto di Salerno Pulita, con la politica del dialogo e dell’ascolto, tanto con i dipendenti quanto con i cittadini. L’amministratore unico Vincenzo Bennet è stato capace di restituire entusiasmo ai lavoratori e fiducia ai cittadini nei confronti della società pubblica che, troppo spesso, in passato, si era chiusa nelle stanze, preoccupata da conti e bilanci, senza pensare al ruolo di funzione pubblica e, quindi, anche di rispetto nei confronti dei contribuenti. Bennet, in questo senso, ha rivoluzionato l’approccio della società nei confronti della città: incontri con i comitati di quartiere, visite all’alba in città insieme agli operai, stretta collaborazione con l’amministrazione comunale di Salerno come ad esempio sul caso del furto dei rifiuti nel corso della notte tra lunedi’ e martedi’. Ora, all’orizzonte, c’è la grande sfida: la riapertura dell’impianto di compostaggio, da tempo fermo, per la gestione della frazione umida dei rifiuti. Un traguardo difficile ma importante, perchè porterebbe Salerno Pulita ad avere un ruolo determinante, in buona parte della Provincia di Salerno, nella organizzazione del ciclo dei rifiuti.

