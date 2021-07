EBOLI, COMUNALI 2021. IL PD CONFERMA LUCA SGROIA IN ATTESA DEL M5S

Il Partito Democratico, nella sua maggioranza, ha confermato la fiducia ed il sostegno al candidato sindaco Luca Sgroia che, nella prossima settimana, inizierà la sua vera e propria campagna elettorale per le Comunali di Eboli 2021. Le ultime perplessità sono state affrontate nel corso di una riunione dove per Sgroia è arrivata la conferma del sostegno alla sua candidatura sulla quale, a breve, potrebbe arrivare anche la convergenza del Movimento 5 Stelle. C’è un dialogo aperto, da tempo, tra Luca Sgroia ed il deputato del M5S Cosimo Adelizzi che, prima che nel M5S scoppiasse la bomba “Conte-Grillo”, aveva aperto ad un possibile sostegno al candidato del Partito Democratico, invocando il modello Napoli dove Gaetano Manfredi è il candidato del Pd e del Movimento 5 Stelle. Adesso i tempi diventano, davvero, stretti e la prossima settimana sarà quella decisiva per presentare alla città di Eboli candidature, programmi ed alleanze.

