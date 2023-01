Fine d’anno con il botto al Comune di Montoro dove la notizia delle dimissioni del Vice Sindaco Francesco Tolino ha scosso, e non poco, la maggioranza del sindaco Girolamo Giaquinto che, per il 3 gennaio, ha convocato una riunione di quello che rimane della sua alleanza vincente alle ultime elezioni comunali. In un video, intanto, Tolino ha chiarito le ragioni della sua decisione.

