MONTORO. REGIONALI, SI SPACCA IL GRUPPO DI BIANCHINO PER LA CANDIDATURA CON AIALA

A poche ore dalla notizia della possibile candidatura alle Regionali dell’attuale consigliera comunale di Montoro Stefania Siano, espressione del gruppo di minoranza dell’ex sindaco Bianchino, vengono fuori altri nomi dalla stessa area politica per una corsa verso il Consiglio Regionale. Il consigliere regionale Enzo Alaia, infatti, ha incontrato, in un bar di Montoro, l’attuale consigliere comunale Giovanni Gaeta e l’ex assessore Enzo Pecoraro, in una riunione pubblica alla quale mancava proprio la consigliera Siano. Primi segnali di una profonda spaccatura ? Cosa sta accadendo all’interno del gruppo politico dell’ex sindaco Mario Bianchino ? Forse tutti gli aspiranti candidati al consiglio regionale, provenienti da fuori Montoro, stanno cercando sponde ed alleanze all’interno di un gruppo che corre il rischio di sfaldarsi dopo la cocente sconfitta elettorale dello scorso mese di giugno 2019.

