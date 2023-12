MONTORO. TOLINO: “AUGURI A CONSIGLIERE PROVINCIALE CERRATO. GIAQUINTO FUORI? ANALISI FATTA UN ANNO FA”

“Auguri di buon lavoro ad Antonello Cerrato che, da ieri, oltre a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale di Montoro, rappresenterà la nostra comunità all’interno del Consiglio Provinciale di Avellino grazie ad un consenso importante, raccolto non solo tra i consiglieri del territorio, ma in tutta l’Irpinia. Sono certo che Antonello saprà difendere gli interessi di Montoro con grande energia, all’interno del Consiglio Provinciale”.

L’ex Vice Sindaco di Montoro Francesco Tolino, al termine di una lunga campagna elettorale che ha visto il Partito Democratico conquistare ben 4 seggi in Consiglio Provinciale, commenta la vittoria del PD e l’elezione di Antonello Cerrato.

E non solo.

E’ stata inaspettata ma netta la sconfitta di Girolamo Giaquinto?

“Il dato politico che emerge è il venir meno della fiducia dei consiglieri in Giaquinto”, continua Tolino, “evidentemente il modo di amministrare non ha convinto i più. Avevo evidenziato una serie di ritardi e problemi nell’affrontare le questioni del territorio: i fatti delle ultime ore confermano che le dimissioni, presentate esattamente, un anno fa, non erano frutto di un corto circuito improvviso ma di un’attenta valutazione politica”.