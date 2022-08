MOVIMENTO 5 STELLE. SCADE OGGI IL TERMINE PER LE CANDIDATURE ON LINE

Oggi 8 Agosto scade il termine per la presentazione delle candidature on line per tutti gli aspiranti all’interno del Movimento 5 Stelle. Conclusa la fase delle autocandidature, si aprirà, nei prossimi giorni, quella del voto riservato agli iscritti che, con ogni probabilità, si terrà il prossimo 16 Agosto, ovvero 6 giorni prima della scadenza per la presentazione delle liste.

In provincia di Salerno non prenderà parte al voto on line il parlamentare Nicola Provenza, che ha annunciato di non volersi ricandidare, mentre ci saranno, quasi certamente, le candidature di Anna Bilotti, Felicia Gaudiano e della parlamentare Villani.