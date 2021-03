NAPOLI, COMUNALI 2021. LA SEGRETERIA REGIONALE DEL PD FRENA SU FICO E BLOCCA IL PARTITO PARTENOPEO

l Segretario Regionale del Pd Leo Annunziata, in un’intervista pubblicata oggi, frena sulla possibilità di un sostegno alla candidatura a sindaco di Napoli dell’attuale Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e smentisce i passi in avanti compiuti, in questa direzione, da Saracino, Segretario Cittadino di Napoli del Partito Democratico.

Una presa di posizione chiara e netta non solo sul nome ma anche sul perimetro politico entro il quale disegnare le alleanze per le Comunali 2021 che, secondo quanto affermato dallo stesso Annunziata, devono seguire l’area delimitata dalla Elezioni Regionali 2020.

Il modello De Luca, dunque, anche per le Comunali 2021 di Napoli ? Pare questa la linea portata avanti dal Partito Democratico e sostenuta anche da Italia Viva e dal Partito Socialista Italiano.