CRISI DEL PD. TRA I NOMI C’E ANCHE QUELLO DI NICOLA ODDATI POSSIBILE VICE SEGRETARIO

C’è anche il nome di Nicola Oddati, già in corsa come sottosegretario nel Governo Draghi, tra i possibili traghettatori del Partito Democratico verso il nuovo congresso. Il ticket Pinotti-Oddati, questa mattina, viene rilanciato come il piu’ quotato dai principali quotidiani nazionali: un accordo tra le diverse correnti con la Pinotti Segretario ed Oddati Vice, in rappresentanza dell’area vicina a Franceschini ed a Zingaretti. Si tratterebbe di una soluzione ponte in vista della celebrazione delle Primarie per la scelta del nuovo Segretario Nazionale del Partito Democratico, sempre che Zingaretti mantenga la posizione sulle sue dimissioni che, ancora ieri, venivano considerate irrevocabili. L’assemblea nazionale, convocata per il 13 e 14 marzo, dovrà decidere il futuro del PD alla vigilia della ennesima tornata elettorale per le amministrative e nel pieno di una crisi che attraversa tutte le forze che hanno sostenuto il Governo Conte 2.

Share on: WhatsApp