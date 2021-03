DECRETO SOSTEGNI. PREMIATO IL NORD, ECCO PERCHE’. BANCO DI PROVA PER MARA CARFAGNA

Il Ministro del Sud Mara Carfagna ha l’opportunità di dimostrare il proprio peso specifico all’interno del Governo Draghi perchè il Decreto Sostegni che l’esecutivo si appresta a varare contiene norme chiaramente orientate verso il Nord. Ed ecco spiegato il motivo: per gli indennizzi alle partite Iva, comprese le aziende che operano nel settore degli eventi e del turismo, il periodo temporale di riferimento è quello dei mesi di Gennaio-Febbraio 2019. Nulla di strano ? Mica tanto: è chiaro che il fatturato delle imprese che operano nel settore del turismo di montagna registrano il maggior numero di clienti proprio in questo bimestre. E pare chiaro a tutti che gli eventi (dai matrimoni alle altre feste private) difficilmente vengono celebrate nei primi mesi dell’anno. Un impianto normativo che, come ci dicono le bozze che stanno circolando in queste ore, è chiaramente indirizzato verso una zona precisa del nostro territorio: il Nord. Ebbene, su questo tema il Ministro del Sud Mara Carfagna ha, davvero, la possibilità di dimostrare il suo peso specifico e di spostare verso il Sud la bussola del Governo Mario Draghi.

