NAPOLI. DE LUCA SMONTA PD E M5S PER LA VITTORIA DI GAETANO MANFREDI

Alla faccia della pace e del dialogo tra De Luca ed il Movimento 5 Stelle: a distanza di qualche ora dalla foto scattata con Di Maio, Manfredi e Fico, il Presidente della Regione Campania rivendica ogni merito elettorale nella vittoria alle Comunali di Napoli da parte dell’ex Ministro Gaetano Manfredi.

Analizzando il voto nell’ambito del festival “Lezioni di storia”, il governatore della Campania ha detto che «giusto per ricordare i numeri, siccome qualche esponente del Pd che è abituato a dire idiozie non ha perso l’abitudine e dice che Napoli è la città più di sinistra d’Italia, a Napoli il Pd è il 12,2%.

Se aggiungiamo il 9% delle Cinque Stelle siamo al 22-23%, questo è». De Luca, quindi, ha rincarato la dose: «La sinistra qui è il 22%, per arrivare al 62% manca un po’ più di qualcosa. Manca tutto un fronte moderato, civico, che rappresenta la gran parte del voto sul candidato sindaco che è risultato vincente».

A Napoli, ha proseguito, «è stata scelta la linea della Regione, cioè partire da quella che era la coalizione regionale, aggiungendo i 5 Stelle, che non sono determinanti né qui, né meno che mai in Italia». Insomma, De Luca si vuole intestare il merito del risultato di Manfredi. Ma non sembra che sia disposto a fermarsi lì.