SALERNO. I TEMPI PER LA GIUNTA SI ALLUNGANO, PRIMA IL QUADRO DEFINITIVO DEGLI ELETTI

I tempi per la composizione della Giunta Comunale di Salerno sono destinati ad allungarsi, causa verifica degli eletti in Consiglio Comunale. Le procedure, considerate le numerose contestazioni da parte di singoli candidati e liste, potrebbero arrivare alla fine della settimana e, quindi, per avere un quadro completo degli eletti – ed anche dei primi dei non eletti – sarà necessario attendere almeno gli inizi della prossima settimana. 7 giorni dal voto prima che Vincenzo Napoli comunichi le sue scelte che, in ogni caso, ancora prima di arrivare, stanno già agitando il mondo politico cittadino. Il passare dei giorni non smorza le tensioni, presenti soprattutto all’interno di ogni lista e di ogni partito che ha partecipato alle ultime elezioni comunali di Salerno.

