REGIONE CAMPANIA. CHE FINE HA FATTO LA LEGGE SUL TERZO MANDATO ?

Tecnicamente non si tratta di una legge ma una presa d’atto da parte del Consiglio Regionale della Campania di una legge nazionale nella quale si vieta il terzo mandato per i Presidenti di Regione: dal momento dell’approvazione in Consiglio, scatta il divieto del terzo mandato per il Presidente in carica. Tradotto in parole semplici, con la presa d’atto il Consiglio Regionale della Campania dara’ il via libero ad un possibile terzo mandato di Vincenzo De Luca. In passato il limite del terzo mandato fermo’ Antonio Bassolino: nel 2010 a candidarsi, infatti, fu proprio De Luca, sconfitto da Stefano Caldoro. Poi, nessun altro Presidente ha avuto come ostacolo il terzo mandato: potrebbe a questo punto De Luca provare a battere il record, nel 2025, quando i cittadini campani torneranno alle urne per le elezioni regionali.

