NASCE A SALERNO L’APP VIRTUS CHE PROTEGGE DALLA VIOLENZA DI GENERE

A Salerno nasce -๐™‘๐™ž๐™ง๐™ฉ๐™ช๐™จ-, ๐˜ญ’๐˜ˆ๐˜ฑ๐˜ฑ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ข pensata ๐™ฅ๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ง๐™š ๐™ก๐™– ๐™ซ๐™ž๐™ค๐™ก๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™– ๐™™๐™ž ๐™œ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™š attraverso ๐—น’๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ผ,๐—น’๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ,๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ผ, ๐—น’๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ, ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€รฉ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ ๐—ณ๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ.

Un progetto perseguito negli anni da una frangia fortemente motivata dell’associazione ๐‚๐ซ๐จ๐œ๐ž ๐๐ข๐š๐ง๐œ๐š ๐๐ข ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ซ๐ง๐จ con l’apporto tecnico del gruppo WeProject, finanziato grazie al bando della ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐š.

Al servizio dell’utenza, operatrici antiviolenza e psicologhe che si avvarranno della conoscenza e del sostegno della ๐‘๐ž๐ญ๐ž, nel massimo rispetto della normativa della ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐œ๐ฒ e della scrupolositร nel contatto con l’utenza per il percorso che parta dalla ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐š๐ฉ๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ž๐ณ๐ณ๐š ad una emersione dalla condizione problematica.

Nei prossimi giorni, l’intero lavoro verrร presentato nel dettaglio per dare ufficialmente inizio alle attivitร , che in nessuno modo, chiariamo, sostituirร l’importante contatto in presenza del personale con le utenze, ma ne vuole solo essere coadiuvante in un contesto in cui dal grido di “Non una Di Meno”, ha preso sempre piรน spazio la Virtus (dal latino: ๐˜ท๐˜ช๐˜ณ๐˜ตรน, ๐˜ค๐˜ข๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ตร , ๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ, ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ข) della Rete Umana.

