NEL PD LUCA CASCONE VERSO IL COLLEGIO UNINOMINALE CAMERA DI SALERNO

Il nome che mette tutti insieme e che evita polemiche perchè capace di coinvolgere diversi ambienti è quello del Consigliere Regionale della Lista De Luca Presidente Luca Cascone. E per queste, ed altre, ragioni che prende quota, nelle ultime ore, la candidatura di Cascone nel Collegio Uninominale di Salerno per la Camera dei Deputati. Nel 2018 tocco’ a Piero De Luca, con risultati tutt’altro che positivi, affrontare l’elettorato di un collegio che, rispetto alle ultime politiche, è anche piu’ grande. Per questo il Partito Democratico ha deciso di puntare su Luca Cascone che, nel corso delle ultime regionali del 2020, ha ottenuto un vasto consenso su base provinciale, non solo nella città di Salerno ma anche in alcuni comuni nevralgici della Provincia che, oggi, ricadono all’interno di quello che potrebbe essere il suo collegio elettorale. Nel frattempo bocche cucite e nessuna dichiarazione ufficiale, anche perchè per ottenere l’ok alla candidatura di Luca Cascone la Segreteria Nazionale del Partito Democratico dovrà concedere una deroga, rispetto al deliberato dell’ultima Direzione Nazionale, dove si è stabilito di non candidare sindaci e consiglieri regionali.

