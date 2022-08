MERCATO SAN SEVERINO. NUOVI FINANZIAMENTI PER DIGITALIZZAZIONE DEL COMUNE

Con i Decreti n. 23 – 2 / 2022 – PNRR n. 25 – 2 / 2022 – PNRR, a firma del capo dipartimento Mauro Minenna, il Comune di Mercato S.Severino è stato ammesso a finanziamento per due progetti riguardanti il miglioramento dei servizi digitali al cittadino e l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale per un importo complessivo di 94.124 euro.

«L’obiettivo è quello di rendere I dati e le applicazione della PA accessibili ovunque e in qualsiasi momento attraverso la piattaforma in cloud – spiega il sindaco Antonio Somma – il progetto che abbiamo presentato e che è stato ritenuto ammissibile a finanziamento riguarda la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella Pubblica Amministrazione: in poche parole, servizi digitali più semplici, più accessibili e più efficienti.

L’obiettivo di questo investimento è sviluppare un’offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all’avanguardia orientati al cittadino, garantire un accesso diffuso migliorando l’esperienza degli utenti.

Grazie ad un programma di supporto, si potrà trasferire al cloud – ovvero in uno spazio virtuale condiviso – i dati e le applicazioni, che saranno così accessibili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo da parte dei cittadini.

