GIUSEPPE RUBERTO: “AUGURI DI BUON LAVORO AL NEO COMMISSARIO DI FI FULVIO MARTUSCIELLO”

“Auguri di buon lavoro all’onorevole Fulvio Martusciello per la nomina a commissario di Forza Italia in Campania”.

Cosi’ il Consigliere provinciale di Salerno Giuseppe Ruberto commenta la decisione del Presidente Silvio Berlusconi di affidare la guida di Forza Italia in Campania all’europarlamentare Martusciello, che prende il posto del senatore Domenico De Siano.

“La nomina del neo commissario avvicina sempre più il partito ai territori con rinnovato entusiasmo, indispensabile per le prossime elezioni politiche e per il futuro di Forza Italia anche in Provincia di Salerno.

Al senatore Domenico De Siano un sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto in qualità di coordinatore regionale del partito.

Share on: WhatsApp