NICOLA LANDOLFI: “RIFORME ISTITUZIONALI, LA MISTERIOSA POSIZIONE DEL PD”

Nicola Landolfi, già segretario provinciale del Pd ed ex Presidente regionale, ritiene debole, se non misteriosa, la proposta fin qui avanzata dal Pd sulle riforme istituzionali.

“Sull’autonomia differenziata” sottolinea Landolfi, ” la voce più forte è stata quella dei governatori, sulla riforma delle province, dopo averle rovinate con la Legge Del Rio, non si sa quale sia la proposta. È vero che le “questioni sociali e civili” sono importanti ma è altrettanto vero che e dai tempi dell’Ulivo che non c’è una proposta di riforme istituzionali che sia compiuta. Su questo si dovrebbe aprire un rapido e profondo confronto, dentro e fuori dal Pd, se non si vuole arrivare “al fatto compiuto” e, cioè, a una proposta della destra che ha tutti i numeri per chiudere definitivamente (e a modo suo) anche questa partita”