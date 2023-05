SCAFATI. CORRADO SCARLATO AL BALLOTTAGGIO CON GRIMALDI E CAROTENUTO

Nessun apparentamento ufficiale sulla scheda elettorale ma una salda intesa politica che ha portato Corrado Scaralto ed i candidati sindaco Grimaldi (Pd, M5S ed AVS) e Carotenuto (Civico) a siglare, pubblicamente, un accordo in vista del secondo turno di domenica prossima.

“Una nuova storia,” scrive Scarlato, ” una ventata di speranza per la rinascita autentica di Scafati e per cancellare il triste passato dello scioglimento. Animati da passione, impegno, competenza, dedizione e un profondo amore per la nostra terra, vogliamo coinvolgere i cittadini in questa nostra missione culturale e sociale, per far rinascere insieme questa splendida città.

Abbiamo condiviso un programma che converge in 10 punti programmatici: la nostra non sarà mai una “battaglia contro”, ma è un impegno a portare avanti i nostri valori e obiettivi per il bene e per il futuro di Scafati.

Insieme ci siamo messi al lavoro per il bene della nostra comunità. Abbiamo fiducia nella nostra visione e nella volontà dei cittadini di Scafati di abbracciare un cambiamento positivo. Saremo sempre al loro fianco, ascoltandoli e lavorando instancabilmente per la rinascita di questa città. È tempo di rinnovamento, di lasciare il passato alle spalle e abbracciare un futuro migliore.

Quando ci uniamo come cittadini di Scafati, possiamo affrontare le sfide che la nostra città sta affrontando e cercare ogni soluzione possibile, come le nostre proposte sulla trasparenza, sulla legalità, sulla lotta alla criminalità organizzata, sull’istituzione del Tavolo delle Acque e dell’Ambiente, che portino a un cambiamento positivo.

La fiducia nella nostra visione e nella volontà dei cittadini di Scafati di abbracciare un cambiamento positivo è fondamentale per la realizzazione di tale cambiamento. Questa fiducia ci motiva a lavorare instancabilmente per il miglioramento della nostra comunità.

Il coinvolgimento e il supporto dei cittadini sono fondamentali per il successo di qualsiasi iniziativa di cambiamento. Siamo determinati a ascoltarli attentamente, comprendere le loro preoccupazioni e le loro esigenze, e agire di conseguenza.

La rinascita della nostra città richiede uno sforzo collettivo e costante. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di guidare questo processo di rinnovamento. Sappiamo che ci saranno sfide lungo il percorso, ma siamo decisi a superarle con determinazione e impegno. Lavoreremo duramente per sviluppare e attuare strategie e progetti concreti che favoriscano il progresso e il benessere della nostra comunità.

Prendiamo consapevolezza delle sfide e dei problemi che la nostra città ha affrontato in passato, ma ci impegniamo a non permettere che ciò ci ostacoli. Concentriamoci sulle opportunità che il futuro ci offre e lavoriamo per creare una città prospera, inclusiva e sostenibile.

Noi abbiamo a cuore unicamente il bene della città, mentre di fronte c’è un competitor irresponsabile, un individuo assetato di potere, che è a processo per scambio elettorale politico-mafioso e che ha deciso di candidarsi nonostante sia consapevole che potrebbe essere destituito tra soli sei mesi, gettando ancora una volta l’onta dello scioglimento sul nostro Comune.

Speriamo, sinceramente, che non sia ancora una volta manipolato da burattinai che sfruttano la sua avidità per depredare la nostra città, affondare la comunità scafatese e spartirsi poltrone e affari. Purtroppo, abbiamo già visto gli effetti di questa politica negli anni passati, con uno scioglimento che ha gettato nel fango la nostra città e ha offuscato l’immagine di Scafati, macchiandola con un’indelebile e ignobile stigma.

Siamo certi che i cittadini di Scafati vedano la speranza di una gestione amministrativa trasparente, onesta e al servizio delle loro reali esigenze. Insieme, possiamo fare la differenza e ricostruire Scafati come una città degna di orgoglio e prosperità.”