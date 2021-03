“Non è la priorità del Paese e la Lega è garanzia al governo e in Parlamento che non si approverà mai lo ius soli”. Lo dice all’AdnKronos, Nicola Molteni, sottosegretario leghista agli Interni, dopo le parole di Enrico Letta che ha rilanciato sul tema della cittadinanza. “Una legge sulla cittadinanza esiste e funziona – ricorda Molteni – La cittadinanza non è strumento di integrazione, come pensano a sinistra, ma bensì l’approdo finale di un processo integrativo”.

