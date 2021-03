CARTELLE ESATTORIALI. LA PROPOSTA DI DURIGON (LEGA): “ESTINZIONE PER CIFRE FINO A 5.000 EURO”

Estinguere tutte le cartelle fino a 5mila euro, pari a circa 60 milioni di cartelle in tutto. “Questo è l’intento ad oggi. Naturalmente si può avere anche un’altra visione parlamentare e aumentare questo tetto”. Ad affermarlo il sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, rispondendo a 24Mattino su Radio 24. “Oggi come oggi ci sono 137 milioni di cartelle giacenti in Agenzia, in archivio, questa possibilità di cancellare le cartelle fino a 5mila euro al 2015 porterà sicuramente un vigore all’archivio dell’Agenzia delle Entrate in modo che si possa verificare quelle esigibili”, ha sottolineato.

