NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. SABATO NUOVO INCONTRO TRA I RAPPRESENTANTI DEL CENTRO DESTRA

E’ in programma per sabato prossimo una nuova riunione dei rappresentanti del centro destra del Comune di Nocera Inferiore, uno dei centri piu’ importanti, chiamati al voto nel corso della prossima primavera. Dopo il primo tentativo, andato a vuoto, di lunedi’ sera, per trovare l’unità su di un nome per una candidatura alla carica di Sindaco, i partiti del centro destra tornano ad incontrarsi, anche se pare difficile che ci possa essere un accordo, almeno nell’immediato.

Nessuno dei nomi che sono sul tavolo convince tutti. E, dunque, la strada per un’intesa globale del centro destra è sempre piu’ in salita, con la netta sensazione che si possa andare in ordine sparso, nella speranza di ritrovarsi nella fase dell’eventuale ballottaggio.