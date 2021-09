NOCERA SUPERIORE. I CONSIGLIERI DI FDI CHIEDONO AL SINDACO CHIAREZZA SUGLI INCENDI

Con una interrogazione rivolta al sindaco di Nocera Superiore i consiglieri comunali del Gruppo Fratelli d’Italia Pagano, Amato e Fabbricatore, chiedono notizie e chiarimenti in relazione agli incendi boschivi che, nelle ultime settimane, hanno colpito il territorio del comune dell’Agro.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Giuseppe Fabbricatore, Franco Pagano e Carmine Amato, facenti parte del costituito Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” del Comune di Nocera Superiore nell’espletamento delle proprie funzioni, chiedono interrogazione ed interpellanza con risposta scritta e orale, al Sindaco e agli Uffici competenti in merito agli incendi che si sono verificati negli ultimi mesi sul patrimonio forestale del nostro Comune, che ha subito un duro colpo.

Consapevole che i danni subiti non solo quelli visibili della copertura vegetale e compromissione dell’ecosistema, in qualità di Consiglieri Comunali chiedono che venga fatto un approfondimento sulla variazione della pericolosità idrogeologica finalizzata anche ad individuare misure aggiuntive di sicurezza da adottare in caso di eventi meteo critici.

Bisogna agire in prevenzione a tutela della nostra comunità.