NOCERA SUPERIORE. IL PD VUOLE BARTOLO PAGANO CANDIDATO SINDACO: NON CI SONO LE LISTE

Sostenuto e, fortemente, voluto dal Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, Bartolo Pagano, Segretario Cittadino del Pd di Nocera Superiore è stato indicato dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno come candidato sindaco ma, al momento del confronto con gli altri esponenti del centro sinistra della cittadina dell’Agro, si è verificato un problema. Per Pagano, infatti, al momento, non ci sono liste e candidati al consiglio comunale; una circostanza che ha indotto i vertici del Pd di Salerno ad una prima marcia indietro, con la riunione con tutti gli altri rappresentanti del centro sinistra del Comune di Nocera Superiore rinviata alla prossima settimana. Va, dunque, avanti la trattativa per la scelta del nome da candidare alla carica di Sindaco di Nocera Superiore all’interno del Partito Democratico.

