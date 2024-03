EDMONDO CIRIELLI A PALAZZO CHIGI PER LA RIUNIONE SUL PIANO MATTEI: “DOMENICA CON GIORGIA MELONI IN EGITTO”

Nel corso della riunione sono stati ricordati i sei pilastri del Piano Mattei (istruzione/formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture) e i progetti pilota avviati, nella prima fase di attuazione del Piano, in nove Nazioni africane: Algeria, Repubblica del Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia. Inoltre, è stato fatto il punto sulle prime missioni operative svolte dalla Struttura di Missione per il Piano Mattei e sulle prossime in calendario. In questo quadro, rientra anche la visita del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Egitto, alla quale parteciperò, in programma per domenica 17 marzo.