NOI PER FISCIANO: “RIAPRIRE SUBITO PARCO GIOVNARDI, SERVONO PROVVEDIMENTI”

“Parco Giovanardi va riaperto in tempi rapidi, non è più accettabile che uno spazio verde pubblico resti chiuso e quindi non fruibile per mera inerzia da parte degli uffici competenti” è questa la sintesi della nota del gruppo Noi per Fisciano inviata agli uffici comunali per il ripristino e la riapertura di Parco Giovanardi, in località Penta, chiuso da agosto per la messa in sicurezza di alberi e piante all’interno dell’area verde.

“Abbiamo ritenuto necessario scrivere formalmente un sollecito agli uffici perché lavori di semplice manutenzione del verde pubblico, e in generale degli spazi pubblici, non possono durare mesi. Stiamo parlando di un bene pubblico, peraltro un antico possedimento di grande valore storico e culturale, sottratto alla disponibilità di tutti gli abitanti del territorio, in particolare di famiglie e bambini” concludono i consiglieri del gruppo Noi per Fisciano, Rita Guacci, Alfonso Cavaliere e Nicola Prudente.

Share on: WhatsApp