CONGRESSO PD. BONAVITACOLA CONTRO BOCCIA: “NON PUO’ CONVOCARE LUI IL CONGRESSO”

Dopo il documento – che la Direzione Nazionale ha lasciato cadere nel dimenticatoio – firmato, tra gli altri, da Franco Picarone, contro la mancanza di neutralità da parte del Commissario Regionale Boccia nella gestione del congresso regionale del Pd in Campania, adesso è un altro fedelissimo di De Luca a muovere guerra contro l’ex Ministro del Governo Conte 2. Il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, insieme ad altri dirigenti regionali del Pd, con una lettera indirizzata ai vertici nazionali del Partito Democratico ha chiesto di sospendere Boccia dall’attività organizzativa del Congresso Regionale, in quanto portata avanti con il ruolo di Commissario. Tra le righe del documento vergato da Bonavitacola il rischio di “inquinamento” del congresso, considerata la posizione netta che lo stesso Boccia ha assunto a sostegno di Elly Shlein. Siamo alle solite: quello del Pd in Campania, sarà l’ennesimo congresso vissuto in punta di carta da bollo, ricorso e denunce pronte ad inquinare l’esito del voto, qualunque esso sia.

Share on: WhatsApp