NUNZIA DE GIROLAMO CON FDI PER LE EUROPEE 2024. E POI LE REGIONALI ?

Secondo quanto riportato dal sito polisnews.it, Nunzia De Girolamo, ex Ministro ed esponente di Forza Italia, sarebbe pronta ad aderire a Fratelli d’Italia: obiettivo principale una candidatura per le Europee 2024 e, poi, eventualmente una discesa in campo per le Regionali della Campania, in programma nel 2025. Nunzia De Girolamo, che si è allontanata da Forza Italia anche dopo una vicenda giudiziaria che l’ha coinvolta – salvo poi chiudersi con una assoluzione piena – in questi mesi avrebbe instaurato un rapporto molto stretto con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

