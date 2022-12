SOLOFRA. IL SINDACO MORETTI DICE NO ALL’UNITA’ CORONARICA AL LANDOLFI: ESPLODE IL CASO

Il Sindaco, forse, dimentica i tanti casi di infarto che sistematicamente si registrano anche su questo territorio: un primo accesso è fondamentale per garantire un primo salvifico intervento ai cittadini, che poi possono essere trasferiti in sicurezza al Moscati di Avellino.

Lo scrive l’ex Sindaco di Solofra Michele Vignola.

Delle due l’una:

Come detto, o il Sindaco parla deliberatamente di ciò che non conosce o, come crediamo, parla sotto dettatura dei suoi riferimenti politici, gli stessi che hanno brigato per due anni al solo scopo di far cancellare il decreto 29 che prevedeva il potenziamento dell’ospedale Landolfi e il mantenimento del Pronto Soccorso.