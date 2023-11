NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “BUONE NOTIZIE, FINALMENTE, PER L’OSPEDALE DI SCAFATI”

Ebbene, il Direttore Sosto mi ha annunciato stamani che, il prossimo 5 dicembre, sarà pubblicato sul BURC l’Avviso per la procedura di selezione del personale da impiegare nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Mauro Scarlato, che dunque, come dicevo, sembra destinato a riaprire.

È una buona notizia, che tuttavia andrà verificata nei fatti. La riapertura del Pronto Soccorso è una assoluta priorità, soprattutto in considerazione dell’enorme bacino di utenza che copre e che va ben oltre la popolazione scafatese. Un bacino che, in caso di emergenza, deve fare riferimento agli ospedali di Nocera Inferiore o di Sarno, se non addirittura a quelli della Provincia di Napoli.