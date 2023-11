Ecco la lista dei Moderati, voluta e creata dal Consigliere Regionale Corrado Matera, per partecipare alla prossima tornata elettorale per le Provinciali del 20 Dicembre. 9 i candidati in corsa

Anna Apolito

Mariarosaria Burgio

Gianfranco Cavallone

Vincenzo Clemente

Giuseppina Di Stasi

Adriano Maria Guida

Anna Marmo

Nino Martino

Gerardo Palladino