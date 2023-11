Sono 11 i candidati al Consiglio Provinciale nella lista che Forza Italia-Lega-Noi Moderati si apprestano a depositare per la prossima tornata elettorale del 20 Dicembre. Ecco tutti i nomi in corsa per un seggio a Palazzo Sant’Agostino.

Lega

Giuseppe Del Sorbo

Immacolata Famularo

Walter Giordano

Silvana Nardiello

Dario Ramaglietti

Forza Italia

Giuseppe Ruberto

Anna Di Motta

Angelo Pasqualino Aliberti

Luisa Destobbeller

Noi Moderati

Antonietta Marra

Filippo Accardi