Definita, oramai, la lista che il Partito Democratico si appresta a depositare a Palazzo Sant’Agostino, per la partecipazione alla prossima tornata elettorale del 20 Dicembre. Ecco tutti i nomi in corsa per un seggio da Consigliere Provinciale.

Antonio Fiore Francesco Morra Giovanni Guzzo Giuseppe Alfano Luca Cerretani Giovanni De Simone Martino D’Onofrio Annarita Ferrara Lucia Feo Rossella Arena Salvatore Luongo Carla Ripali Vincenzo Speranza Francesca Bufano