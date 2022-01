NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANITA’ CAMPANA IN GINOCCHIO, SI APRANO NUOVI HUB VACCINALI”

“La quarta ondata della pandemia ha messo a nudo tutti i limiti del “modello Campania”, causando disagi e difficoltà ai cittadini. Tracciamento, funzionamento dei centri vaccinali e assistenza ai positivi sono completamente saltati. In tutta la Regione la sanità è totalmente fuori controllo, con il rischio che anche le prestazioni ordinarie possano completamente bloccarsi.

Tutto questo accade non certo per responsabilità di medici, infermieri e operatori sanitari, che sono anzi vittime di questo sistema e che, nonostante tutto, continuano a combattere in prima linea. La verità è che la narrazione del Presidente De Luca è miseramente crollata. I cittadini campani sono pronti a vaccinarsi ma non ci riescono se non con enormi difficoltà. E questo perché mancano uomini, mezzi e strutture.”

Lo denuncia il consigliere regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.

Non è il momento delle polemiche ma occorre compiere scelte immediate per far fronte a questa situazione e sostenere gli operatori, aumentando il numero dei centri vaccinali, reclutando nuovo personale e coinvolgendo nella campagna vaccinale i Medici di Medicina Generale e le farmacie.

Oggi ho sentito il responsabile del centro vaccinale di Corbara, il dottor Matteo Ruggiero, che domani incontrerò per fare con lui un punto della situazione. Contestualmente, attiverò tutti i canali possibili per ottenere l’apertura di un centro vaccinale anche a Sant’Egidio. Questione importante di cui ho già parlato con il Sindaco Antonio La Mura – che ha assicurato la disponibilità degli spazi – e con il vicesindaco con delega alle politiche sanitarie Francesco De Angelis.

Chiederò, infine, la convocazione di Consiglio regionale monotematico nel quale affrontare il tema della gestione delle vaccinazioni e quello del tracciamento dei positivi. Per una volta, De Luca coinvolga i consiglieri regionali che ben conoscono le problematiche dei territori.