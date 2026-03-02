ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO. IL 4 MARZO UN NUOVO CORSO SU HOLDING PREVALENTE

Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione “La holding polivalente: gestione del business e governance familiare” organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno con il supporto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Salerno. Organizzato in modalità online, in collaborazione con Open Dot Com, il corso consente l’aggiornamento delle competenze dei professionisti nell’ambito della costituzione, gestione e pianificazione delle holding, con particolare riferimento alle scelte strategiche di gruppo, alla governance familiare, al regime fiscale e alle operazioni straordinarie.

Il primo appuntamento, gratuito, è per mercoledì 4 marzo sul tema delle “Holding: decisioni strategiche nel nuovo scenario normativo”; a seguire, il corso si articolerà in 4 giornate fino al 14 aprile e vedrà il coinvolgimento di illustri relatori in ambito nazionale tra i quali il prof. Raffaele D’Alessio, il dott. Andrea Vasapolli, il dott. Rolando Monasterolo, il dott. Biagio Rosa, il dott. Massimiliano Lucci, il dott. Michele Tardini, l’avv. Paolo Divizia, la dott.ssa Barbara Fasoli Braccini, il dott. Michele Saletti, la dott.ssa Maria Rosaria Viviano, l’avv. Giovanni Noschese. Il corso resterà successivamente disponibile on demand fino al 31 dicembre ed è valido ai fini sia del riconoscimento dei crediti formativi professionali e che dell’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro Revisori Legali (solo per massimo 1 credito di materie caratterizzanti e per massimo 2 crediti di materie non caratterizzanti per la giornata del 24 marzo 2026).

“Questo corso – evidenzia il presidente della Fondazione Gianvito Morretta – è la terza iniziativa formativa della Fondazione ed è frutto del lavoro condiviso con l’Ordine. Tratta un tema di estrema attualità posizionandosi al centro delle strategie aziendali di protezione patrimoniale, pianificazione fiscale e passaggio generazionale. Ringrazio il Past President Agostino Soave che con il suo Consiglio ha fortemente sostenuto le attività della Fondazione, il nuovo Presidente Sergio Cairone con tutta la sua squadra, la dott.ssa Raffaella Messina per il coordinamento dei lavori e i relatori che si avvicenderanno in queste lezioni e che, sono certo, daranno un grande contributo per l’ottima riuscita del corso”.

“Un plauso – commenta il Presidente dell’ODCEC Salerno Sergio Cairone – va al Comitato Direttivo della Fondazione guidato dal Presidente Gianvito Morretta, al Direttore Tecnico Rosario Camaggio, al Consiglio Generale, al Tesoriere, ai Revisori e al Comitato Scientifico, in quanto stanno portando avanti con grande slancio ed entusiasmo i lavori della Fondazione nel migliore dei modi. Con specifica delibera del neo costituito Consiglio dell’Ordine abbiamo stanziato 5 borse di studio per gli iscritti con anzianità inferiore a 5 anni al fine di consentire una partecipazione gratuita a tale corso di formazione. Tale iniziativa è stata attuata in continuità con il precedente Consiglio dell’Ordine con l’obiettivo di favorire, incentivare e sostenere la specializzazione professionale, anche economicamente”.