LEGGE ELETTORALE, PETRACCA (PD): “SPERO CHE QUALCUNO DALL’OPPOSIZIONE CHIEDA DI INTRODURRE LE PREFERENZE”

“Ci risiamo…. con l’avvicinarsi della scadenza di una legislatura, si mette mano alla riforma della legge elettorale… L’obiettivo? Restituire agli elettori la possibilità di scegliersi davvero da chi essere rappresentati? Ma neanche per sogno…

L’attuale maggioranza di governo, come ovvio, vuole rimanere tale e, con la complicità di un accordo trasversale, mette in piedi una riforma della legge elettorale che mortifica il consenso e dà alle segreterie nazionali il potere di vita e di morte sui parlamentari e gli aspiranti tali. Selezionando classi dirigenti senza radicamento, catapultate da Marte.” Lo scrive il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca.

Poi ci si lamenta dell’astensionismo, della disaffezione verso la politica da parte dei cittadini, del fatto che sempre meno persone si recano alle urne.

L’auspicio è che nell’iter parlamentare qualcuno, in particolare dall’opposizione, avvii una battaglia per l’introduzione, finalmente, delle preferenze. Ovviamente è un auspicio vano perché molti di loro, a tutte le latitudini, non avrebbero i numeri nemmeno per essere eletti amministratori del proprio condominio.

Però, fatevelo dire per esperienza, la rappresentanza è un’esperienza straordinaria e quando qualcuno va al seggio e scrive il tuo nome sulla scheda, solo allora la politica, quella vera, vince.