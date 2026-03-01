BILANCIO REGIONE CAMPANIA. COMMISSIONE CONVOCATA PER MERCOLEDI’ 4 MARZO ALLE 10:00

Partirà mercoledi’ 4 Marzo, a partire dalle 10:00, il lavoro della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, chiamata ad esprimere la propria valutazione sul Bilancio 2026, approvato dalla Giunta Regionale Fico la scorsa settimana. L’iter – secondo alcune voci – potrebbe concludersi entro 10 giorni, in modo da portare il Bilancio 2026 in Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione, entro la fine del mese di Marzo. Anche il Presidente Fico, che si trova a gestire la Regione in esercizio provvisorio dallo scorso mese di Dicembre, ha chiesto tempi celeri, garantendo la massima collaborazione per giungere all’approvazione del Bilancio di Previsione 2026. La Commissione Bilancio, convocata dal Presidente Corrado Matera, come primo atto dovrà procedere a redigere un calendario delle audizioni che prevedono l’invito, in consiglio regionale, di tutte le parti sociali.