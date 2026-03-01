SALERNO, EMERGENZA SICUREZZA. IL DEPUTATO DI ALLEANZA VERDI SINISTRA FRANCO MARI INCONTRA IL PREFETTO

Come annunciato, alla luce degli ultimi furti ai danni di attività commerciali della zona orientale e dopo l’aggressione di ieri sera, di cui è stato vittima un ragazzo di 18 anni, il deputato salernitano Franco Mari incontrerà domani il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per affrontare le principali criticità del territorio, a partire dalla città capoluogo. Al termine del colloquio l’On. Mari incontrerà la stampa al bar Umberto, nei pressi della Prefettura, per illustrare i punti specifici sottoposti all’attenzione del Prefetto.

