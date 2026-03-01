FDI IN PIAZZA IN PROVINCIA DI SALERNO PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Fine settimana di iniziative di piazza per Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno. A 20 giorni dall’appuntamento con il voto referendario i rappresentanti di Fratelli d’Italia, coordinati dal Commissario Provinciale Imma Vietri, hanno tenuto una serie di iniziative di informazione per i cittadini in alcuni dei Comuni piu’ importanti del territorio: da Salerno a Cava de’ Tirreni, ma anche a Bellizzi, Roccapiemonte, Capaccio e Baronissi.
Nei prossimi giorni altre iniziative sono in programma nel resto del territorio della Provincia di Salerno: mercoledi’ 4 Marzo, intanto, il Ministro della Giustizia Nordio, ospite della Camera Penale di Salerno, sarà a Salerno, a Palazzo Sant’Agostino, per una iniziativa pubblica sul referendum sulla giustizia.