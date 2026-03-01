SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “DA OGGI NUOVE STRUTTURE PER I NOSTRI FIORAI”

Sono conclusi, gia’ a settembre scorso, i lavori per la realizzazione di 4 chioschi per fiorai all’ esterno del cimitero.

Dopo di che abbiamo proceduto a tutte le procedure previste dalla legge per affidare la gestione dei vari chioschi.

Ed oggi sono iniziate le attivita’ per due imprenditori locali, nell’ attesa di completare l’ affidamento per gli altri.”

Mettiamo a sistema un servizio che sara’ offerto da privati, ma controllato e vigilato dal Comune sulla base di un regolamento apposito.

E’ importante mettere ordine e sicurezza anche in questa zona del paese che, negli ultimi anni, abbiamo contribuito piu’ volte a riqualificare e migliorare da ogni punto di vista.