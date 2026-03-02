DIVIETO DI DIMORA IN CAMPANIA PER IL CONSIGLIERE REGIONALE GIOVANNI ZANNINI (FORZA ITALIA)

Questa mattina è stata notificata a Giovanni Zannini, Consigliere Regionale di Forza Italia, eletto a suon di preferenze nella tornata elettorale dello scorso novembre, una ordinanza della magistratura che, nell’ambito di un’inchiesta per appalti e nomine nelle Asl, gli impone il divieto di dimora in Campania.

I fatti che vengono contestai a Zannini sono relativi al periodo della Consiliatura che si è conclusa lo scorso novembre: fino a quel momento Zannini è stato un Consigliere Regionale di maggioranza con De Luca, all’interno del Gruppo De Luca Presidente.

Zannini dovrà dunque lasciare la Campania e non potrà svolgere, per il momento, la funzione di consigliere regionale, dalla quale sarà sospeso e sostituito temporaneamente dalla prima dei non eletti della lista di Forza Italia, l’assessora di Castel Volturno Parente.